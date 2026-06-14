Incendio nella pineta tra Eboli e Capaccio: "Ora un piano per la riforestazione" L'appello dell'associazione ambientalista "Anpana official odv"

L'associazione ambientalista "Anpana official odv" di Salerno lancia un appello alle autorità dopo l'incendio che ha colpito in questi giorni la pineta costiera situata tra Eboli e Capaccio, chiedendo interventi urgenti per la salvaguardia di quella che definisce "il polmone verde della costa sud di Salerno".

L'allarme dell'associazione

In una lettera aperta indirizzata alle istituzioni competenti, Anpana sottolinea il valore ambientale, paesaggistico e identitario dell'area boschiva, descrivendola come un ecosistema che protegge il territorio dal vento e dalla salsedine, ospita biodiversità e conserva la memoria collettiva di generazioni che vi hanno trascorso estati e infanzie. L'incendio, secondo l'associazione, rappresenta "un campanello d'allarme" che impone risposte concrete e immediate da parte delle autorità.

Le richieste alle istituzioni

Anpana avanza due richieste precise. La prima è l'adozione di un piano straordinario di riqualificazione, bonifica e riforestazione dell'area danneggiata. La seconda riguarda il potenziamento dei controlli e della vigilanza sul sito, al fine di prevenire atti dolosi e scongiurare eventuali interessi speculativi sull'area.

L'associazione riconosce che la piena ripresa della vegetazione richiederà anni prima che i pini tornino a garantire ombra e protezione alla costa, ma ribadisce che un'azione tempestiva è indispensabile per restituire futuro a questo patrimonio naturale. "La pineta è di tutti. Difenderla è un dovere di tutti", conclude la lettera aperta.