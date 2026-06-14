Dimenticano la bimba nell'autogrill dell'autostrada: interviene la Polizia L'episodio è avvenuto nel tratto salernitano dell'A2: la Stradale l'ha riconsegnata ai genitori

Una bambina di 10 anni è rimasta sola nell'area di servizio di Sala Consilina lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, direzione sud, dopo che i genitori erano ripartiti senza accorgersi della sua assenza. A soccorrerla sono stati gli agenti della Polizia Stradale.

La ricostruzione dell'episodio

La famiglia, in viaggio verso la Calabria, si era fermata per una sosta nell'autogrill. Ripreso il viaggio, i genitori si sono accorti solo dopo alcuni chilometri che la figlia minore non era risalita in auto. Non potendo invertire la marcia in autostrada, hanno immediatamente contattato la Polizia Stradale di Sala Consilina per segnalare l'accaduto.

Il ritrovamento e il ricongiungimento

Gli agenti hanno raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina, che nel frattempo era già stata presa in cura da alcune persone presenti sul posto.

La minore è stata quindi affidata alla Polizia Stradale in attesa dei familiari, che avevano raggiunto lo svincolo di Padula per fare rientro. Il ricongiungimento con la famiglia è avvenuto senza ulteriori conseguenze.