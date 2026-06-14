Salernitana, Heinz aspetta la B: granata in pressing Il difensore è in scadenza con i falchetti e incassa gradimenti. Faggiano ci prova

Un gol da avversario ma soprattutto la solidità e la duttilità che servono per poter puntare in alto. Jonas Heinz ha lasciato il segno non solo nella Casertana ma anche in Daniele Faggiano e Serse Cosmi. Il classe 2003 è reduce da una stagione con tante presenze (ben 24) e anche gol pesanti (4). Proprio all'Arechi trovó la zuccata che rianimó il discorso qualificazione per i falchetti nella doppia sfida playoff, con il miracolo di Donnarumma con l'ausilio del palo sulla conclusione di Butic prima della stoccata vincente di Achik.

Ora le vacanze per prendere fiato, immaginare quale strada intraprendere. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è un assist importante per le pretendenti. Heinz draga il mercato, ha incassato gradimenti sia in serie A che in serie B. Il calciatore vuole aspettare qualcosa di concreto, con l'ambizione molto forte di provare il salto di categoria. La Casertana ha incamerato la volontà del calciatore ma ha proposto il rinnovo. In caso di serie C si guarderebbe intorno. E la Salernitana c'è: Faggiano lo ritiene elemento molto prezioso in caso di difesa a tre come Cosmi ha indicato per il prosieguo della sua avventura sulla panchina granata. Primi sondaggi di mercato: la Salernitana punta Heinz.