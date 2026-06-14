UFFICIALE - Cavese, arriva il rinnovo per il ds De Liguori Accordo biennale con l'uomo mercato: "Un onore rappresentare ancora questi colori"

In attesa di sciogliere il dilemma allenatore, la Cavese riparte da Vincenzo De Liguori. In giornata, il club metelliano ha deciso di lanciare un segnale importante confermando la fiducia nel proprio uomo mercato. Una scelta forte del patron Lamberti, in continuità con la scelta coraggiosa dello scorso anno. Ora resta da risolvere il rebus allenatore, con l'attesa per Prosperi e le prime valutazioni su un eventuale sostituto.

L'annuncio del club metelliano: Cavese 1919 rende noto di aver prolungato il contratto in essere con il Direttore Sportivo Vincenzo De Liguori, fissando la nuova scadenza al 30 Giugno 2028. Alla sua terza stagione in biancoblù il DS potrà proseguire il lavoro iniziato a pieno regime nello scorso campionato.

Queste le sue emozioni:"In primis permettetemi un ringraziamento al Presidente Lamberti ed alla società, per la fiducia che mi hanno dato e che continuano a darmi ogni giorno. Per me è un onore poter rappresentare ancora questi colori, sappiamo che c'è tanto da fare ma l'entusiasmo e la voglia di continuare a crescere insieme non mancano. Ai nostri tifosi chiedo di starci vicino come sempre, noi venderemo sicuramente cara la pelle".