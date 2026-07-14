Fisciano: Giulia Perfetto nella commissione pari opportunità del comune "Costruiamo una rete istituzionale per un territorio più inclusivo"

Giulia Perfetto dell'Università degli Studi di Salerno è stata nominata componente della commissione pari opportunità del comune di Fisciano, incarico che consolida un percorso professionale e istituzionale da anni orientato alla promozione dei diritti, dell'inclusione e delle politiche sociali.

La nomina rappresenta un'importante occasione per mettere a sistema esperienze e competenze già maturate sul territorio, soprattutto per la presenza della stessa Università sul territorio.

Attualmente, Perfetto ricopre il ruolo di garante dei diritti delle persone con disabilità del comune di Montoro ed è impegnata nelle politiche sociali nella Provincia di Avellino, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione, della partecipazione e della tutela delle fasce più fragili della popolazione.

Tra le priorità del nuovo incarico vi sarà il rafforzamento del dialogo con gli enti locali, le istituzioni, il mondo universitario, il terzo settore e le associazioni, nella convinzione che solo attraverso una collaborazione stabile sia possibile costruire politiche realmente efficaci in materia di pari opportunità.

Particolare rilievo sarà dato, afferma, alla creazione di una rete permanente tra le commissioni pari opportunità dei comuni della provincia di Salerno, favorendo il confronto, la condivisione di buone pratiche e la realizzazione di progettualità comuni in grado di incidere concretamente sul benessere delle comunità.

"Ricevo questa nomina con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza dell'importanza del ruolo che la Commissione Pari Opportunità svolge per la crescita civile delle nostre comunità", afferma la Dottoressa Giulia Perfetto.

"Metterò a disposizione l'esperienza maturata negli anni nel campo dell'inclusione sociale, della tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle politiche sociali, affinché la Commissione possa essere un luogo di proposta, ascolto e confronto. Le pari opportunità non riguardano soltanto la parità di genere, ma investono il tema più ampio dell'accessibilità, della partecipazione, del contrasto alle discriminazioni e della valorizzazione di ogni persona. Per questo ritengo fondamentale costruire un dialogo costante con gli enti del territorio e creare una rete di collaborazione tra le Commissioni Pari Opportunità degli altri Comuni, capace di condividere esperienze, strumenti e progettualità innovative".

Perfetto guarda anche a un confronto istituzionale più ampio: "Auspico un'interlocuzione costante con la regione Campania, affinché si possano sviluppare strategie condivise sulle pari opportunità, sull'inclusione sociale e sulle politiche a favore delle persone con discriminazione di genere e delle categorie più vulnerabili. Solo facendo rete tra Comuni, Provincia, Regione, Università e Terzo Settore sarà possibile costruire politiche pubbliche sempre più efficaci e vicine ai bisogni delle persone".

La nomina rappresenta un ulteriore tassello di un percorso improntato alla promozione dei diritti, all'innovazione sociale e alla costruzione di una governance territoriale fondata sulla collaborazione tra istituzioni e comunità, con l'obiettivo di rendere il territorio sempre più inclusivo, equo e partecipato.