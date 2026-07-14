Salernitana, i convocati per il ritiro: out Iervolino

La Salernitana comunica l’elenco dei calciatori convocati per il ritiro precampionato 2026/27 che prenderà il via oggi a Cascia. Presenti tutti i nuovi e anche i calciatori in odore di cessione, out invece Iervolino, pronto a dire addio.
PORTIERI: Leonards Cevers, Francesco Corriere, Cesare Galeotti.
DIFENSORI: Armando Anastasio, Matteo Arena, Gabriele Barzagli, Filippo Berra, Paolo Ghiglione, Manuel Llano, Gianluca Longobardi, Matteo Lovato, Ettore Quirini, Luca Villa, Joshua Vuillermoz.
CENTROCAMPISTI: Galo Capomaggio, Giuseppe Carriero, Kees de Boer, Rocco Di Vico, Malik Djibril, Emmanuel Gyabuaa, Mattia Tascone, Ivan Varone.
ATTACCANTI: Ismail Achik, Luca Boncori, Franco Ferrari, Facundo Lescano.
Al gruppo si aggregherà anche il portiere Domenico Lamberti (’04).
Di seguito, lo staff tecnico e medico:
Allenatore: Serse Cosmi. Vice allenatore: Giuseppe Scurto. Preparatori atletici: Manuel De Maria, Marco Celia, Vincenzo Laurino. Allenatore portieri: Valerio Visconti. Match analyst: Sandro Antonini.
Responsabile sanitario: Vincenzo Rosciano. Medici sociali: Christian Crescenzo, Giovanni D’Auria. Fisioterapista-osteopata: Giuseppe Magliano. Fisioterapisti: Daniel Bovi, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri. Nutrizionisti: Atanasio De Meo, Stefano Gallo. Podologo: Sergio Di Palma.