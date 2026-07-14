Salernitana, Bevilacqua è vicino. Idea Lunetta per l’attacco Il club granata si muove sulle punte. E da Catania spunta una nuova suggestione

Marco Bevilacqua aspetta solo il via libera. L’ex Foggia può essere il nuovo rinforzo per l’attacco della Salernitana. Classe 2004, centravanti dal fisico importante (187 centimetri), Bevilacqua può rappresentare una nuova arma a disposizione per il roster granata, con un eventuale innesto da svincolato che non andrà a gravare sul conteggio degli over in rosa. Il suo arrivo imminente colma la casella lasciata vuota da Molina, ceduto al Trento.

Lunetta per Gyabuaa

Nelle ultime ore invece ha preso un’altra piega l’idea di scambio con il Catania per Emmanuel Gyabuaa. Gli etnei vogliono a tutti i costi il centrocampista, riscattato dalla Salernitana per 400mila euro, ma dopo le richieste Cicerelli e Kaleb Jimenez, nelle ultime ore il ds Faggiano ha messo nel mirino Gabriel Lunetta. L’attaccante classe 1996 è stato autore di 9 gol e 6 assist nella scorsa stagione. La Salernitana ci pensa, considera il calciatore in grado di poter agire nel 3-4-1-2 che Cosmi ha in mente di confermare. E da Catania non arrivano segnali di chiusura.