Salernitana, sondaggio per un ex Benevento per la trequarti Il ritorno più difficile di Ferraris e il destino di Achik da decifrare obbliga a nuove idee

La necessità di trovare un trequartista in grado di legare il gioco e accendere la qualità degli attaccanti. La Salernitana fa i conti con l’addio di Andrea Ferraris (vicino al rinnovo con il Pescara) e con la situazione da decifrare legata al futuro di Ismail Achik. Un’evoluzione che spingerà ad irrobustire la batteria di calciatori funzionali al 3-4-1-2 che Cosmi ha in mente per la sua Salernitana.

Idea Della Morte

Da Vicenza, arrivano aggiornamenti sulla situazione di Matteo Della Morte. Il trequartista, reduce dalla promozione in serie B con la maglia del Benevento, non farà parte del gruppo biancorosso che il prossimo anno disputerà la serie B. Un primo segnale è arrivato con la sua esclusione dal primo test in ritiro a Pinè disputato domenica scorsa dal Vicenza. La Salernitana lo segue, così come Bari e Catania che hanno chiesto informazioni.

Tentazioni Capone e Verre

Se risulta al momento difficile mettere le mani su Cicerelli e Kaleb Jimenez, per Faggiano c’è una tentazione che riporta allo scorso gennaio ed è Valerio Verre. Classe ’94, Verre lo scorso anno è ripartito dal Perugia dopo la rottura col Palermo ed ora cerca un nuovo progetto. La Salernitana monitora anche Christian Capone. Il trequartista, che ha un contratto fino al 30 giugno 2027, dopo aver messo a segno 11 gol e 8 assist nell’ultima stagione, fa gola a più di qualcuno. A legarlo al club ci sarebbe una clausola rescissoria considerata abbordabile e che potrebbe spingere la Salernitana a premere sull’acceleratore. Il sogno resta Rizzo Pinna ma il Cosenza è bottega carissima.