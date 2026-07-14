Cavese, Awua è il pezzo pregiato del mercato. Idea Di Noia Il regista può partire solo con un'offerta da capogiro. E spunta il mediano del Catania

Inizio del ritiro con vecchie certezze ma anche soliti tormentoni. Quello di mercato, in casa Cavese, è legato a Theophilus Awua. Il metronomo degli aquilotti, reduce da una stagione super, è al centro delle sirene di mercato. Nei giorni scorsi il ds De Liguori ha provato a stoppare le voci su un suo possibile addio ma si aspettano offerte. Dovesse arrivarne una da capogiro, il club metelliano potrebbe aprire alla sua cessione e privarsi di uno dei pezzi pregiati della rosa di Masitto.

Idea Di Noia

Nelle ultime ore però, la Cavese continua ad insistere per inserire quantità ed esperienza nel reparto centrale. Nel mirino c'è barese Giovanni Di Noia, classe 1994 con un curriculum da circa 400 gare disputate tra i professionisti, con tantissima Serie C alle spalle ma pure un bel po’ di Serie B con le casacche di Bari, Ternana, Cesena, Carpi e Chievo Verona. Il Catania lo reputa fuori dal progetto tecnico, la Cavese ci pensa.