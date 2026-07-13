Salernitana, lutto Faggiano: una delegazione del club ai funerali di papà Elio La società si è stretta al dolore del proprio ds partecipando all'ultimo saluto

Un abbraccio commosso non solo del club ma di tutto il popolo della Salernitana. Si sono tenuti questo pomeriggio nella chiesa Madonna Immacolata di Lourdes in località Veglie i funerali di Elio Faggiano, papà del direttore sportivo Daniele, venuto a mancare nella giornata di domenica. Dalla tifoseria granata erano arrivati tantissimi messaggi di cordoglio all’uomo mercato granata, così come la nota del club. In giornata, una delegazione della società si è messa in viaggio e ha raggiunto la Puglia per stringersi al dolore di Faggiano. Presenti per il club l’amministratore delegato Umberto Pagano, il direttore operativo dell’area sportiva Gennaro Alfano, il segretario generale Christian Romanazzi e il responsabile del settore giovanile Cristoforo Barbato.