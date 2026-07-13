Un abbraccio commosso non solo del club ma di tutto il popolo della Salernitana. Si sono tenuti questo pomeriggio nella chiesa Madonna Immacolata di Lourdes in località Veglie i funerali di Elio Faggiano, papà del direttore sportivo Daniele, venuto a mancare nella giornata di domenica. Dalla tifoseria granata erano arrivati tantissimi messaggi di cordoglio all’uomo mercato granata, così come la nota del club. In giornata, una delegazione della società si è messa in viaggio e ha raggiunto la Puglia per stringersi al dolore di Faggiano. Presenti per il club l’amministratore delegato Umberto Pagano, il direttore operativo dell’area sportiva Gennaro Alfano, il segretario generale Christian Romanazzi e il responsabile del settore giovanile Cristoforo Barbato.
Salernitana, lutto Faggiano: una delegazione del club ai funerali di papà Elio
La società si è stretta al dolore del proprio ds partecipando all'ultimo saluto
Salerno.