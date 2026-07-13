Esposito è il nuovo presidente di Federalberghi Salerno: Continuiamo a crescere Succede a Ilardi: abusivismo, aeroporto e competitività alcune delle sfide principali del comparto

L'assemblea di Federalberghi Salerno ha eletto Raffaele Esposito nuovo presidente dell'associazione provinciale degli albergatori, affidandogli la guida dell'organizzazione per il prossimo mandato. L'elezione segna l'inizio di una nuova fase per Federalberghi Salerno, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'associazione quale punto di riferimento per le imprese turistico-ricettive e di promuovere una visione condivisa dello sviluppo turistico dell'intera provincia. Il nuovo presidente desidera rivolgere un sentito ringraziamento al presidente uscente, Antonio Ilardi, per l'impegno, la dedizione e il lavoro svolto alla guida dell'associazione. «A lui va la mia gratitudine, personale e istituzionale, per il contributo offerto in questi anni a tutela della categoria e per aver accompagnato Federalberghi Salerno in un percorso di crescita e rappresentanza. Il confronto costruttivo e la continuità saranno valori fondamentali del nostro operato» - ha dichiarato Esposito. "Una sola provincia, una sola voce" sarà il principio guida del nuovo mandato: una visione che nasce dalla consapevolezza che tutte le destinazioni del territorio – dalla Costiera Amalfitana al Cilento, dalla città di Salerno alla Piana del Sele, dall'Agro Nocerino-Sarnese al Vallo di Diano, fino alle aree interne – costituiscono un patrimonio comune da valorizzare attraverso una strategia unitaria, capace di mettere in rete competenze, risorse e opportunità.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – afferma Esposito –. Federalberghi deve tornare a essere, prima di tutto, la casa degli albergatori: un'associazione autorevole, vicina alle imprese, capace di ascoltare, rappresentare e costruire soluzioni concrete insieme agli associati e alle istituzioni. Il turismo è uno dei principali motori economici della provincia di Salerno e oggi più che mai abbiamo bisogno di fare squadra, superando ogni divisione territoriale e lavorando nell'interesse dell'intero sistema turistico». Tra le priorità del programma del nuovo presidente figurano il rafforzamento della rappresentanza della categoria, la tutela della legalità e il contrasto all'abusivismo ricettivo, il miglioramento delle infrastrutture e della mobilità, la valorizzazione dell'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi quale leva strategica di sviluppo per l'intero territorio provinciale, la destagionalizzazione dei flussi turistici e il sostegno alla competitività delle imprese attraverso innovazione, digitalizzazione e un più efficace accesso agli strumenti di finanziamento. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione e alla valorizzazione del capitale umano, mediante il rafforzamento della collaborazione con scuole, università e ITS, nonché attraverso la costituzione della Sezione Giovani Albergatori di Federalberghi Salerno, con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e coinvolgere sempre più attivamente le nuove generazioni nella vita associativa. Il nuovo corso di Federalberghi Salerno intende inoltre promuovere una gestione sostenibile dei flussi turistici, capace di distribuire le opportunità di crescita sull'intero territorio provinciale, valorizzando borghi, aree interne, itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici, secondo una visione di sviluppo equilibrato, inclusivo e duraturo.

«La nostra associazione – conclude Esposito – dovrà essere un punto di riferimento stabile per gli imprenditori, un interlocutore credibile delle istituzioni e un motore di progettualità. Vogliamo costruire una Federalberghi sempre più forte, perché imprese più forti significano territori più competitivi, maggiore occupazione e nuove opportunità per il futuro del turismo salernitano». Con l'elezione del nuovo presidente prende così avvio un percorso che punta a consolidare il ruolo di Federalberghi Salerno come voce unitaria dell'ospitalità provinciale, nel segno della partecipazione, della condivisione e della crescita dell'intero sistema turistico.

A completare la rosa dei consiglieri che faranno capo al direttivo di Raffele Esposito ci saranno: Luigi Acanfora (Mec - Paestum Inn, Capaccio); Giovanni Anselmo (Sabbiadoro, Battipaglia); Pietro Cerullo (Hotel San Pietro, Palinuro); Michele Della Monica(Hotel Santa Caterina, Fisciano); Giuseppe Di Lieto (Hotel La Bussola, Amalfi); Arturo Giglio (La Isla Bonita, Pontecagnano); Luigi Incarnato (La Casa sul Blu, Pisciotta); Luca Proto (Cloister Suite, Amalfi); Ferdinando Santonicola (Hotel Stella Marina, Acciaroli); Antonio Josè Saturno (Villaggio La Fenosa, Camerota); Davide Saturno (Villaggio Saturno, Camerota); Carmine Giovanni ?Tamburrini (Hotel Le Palme, Capaccio); Francesco Tavassi (Grand Hotel Santa Maria, Castellabate).