UFFICIALE - Salernitana, ecco il programma del ritiro e le amichevoli

La Salernitana comunica le date del ritiro. Dopo la partenza per Cascia, il club dal 14 al 31 luglio a Cascia (PG), la squadra tornerà ad allenarsi dal 3 al 9 agosto nella location del Villaggio Palumbo a Caprara (KR). Nel corso del romitaggio sulla Sila, il gruppo lavorerà sul manto erboso del campo sportivo Ampollino ed alloggerà presso l’hotel Il Brigante.
Di seguito, il calendario dei test match previsti nel corso della preparazione:
Domenica 19 luglio – Centro sportivo Country House Elite, Cascia
SALERNITANA-CITTAREALE (ore 17:30)
Mercoledì 22 luglio – Centro sportivo Country House Elite, Cascia
SALERNITANA-RAPPRESENTATIVA LOCALE (ore 17:30)
Domenica 26 luglio – Centro sportivo Country House Elite, Cascia
SALERNITANA-GUIDONIA MONTECELIO (ore 18:00)
Mercoledì 29 luglio – Centro sportivo Country House Elite, Cascia
SALERNITANA-JESINA (ore 17:30)
Sabato 8 agosto – Campo sportivo Ampollino – Villaggio Palumbo, Caprara
SALERNITANA-SAMBIASE (ore 17:30)
Domenica 9 agosto – Campo sportivo Ampollino – Villaggio Palumbo, Caprara
SALERNITANA-CATANZARO PRIMAVERA (ore 17:30)