Salernitana, ecco le date delle composizione dei calendari

Le novità in vista del via

salernitana ecco le date delle composizione dei calendari
Salerno.  

La Salernitana aspetta di conoscere il proprio destino. Con una nota ufficiale, la Serie C rende noto che il 29 luglio verrà ufficializzato l’organico delle sessanta società e sarà definita la composizione dei gironi; il 30 luglio alle ore 12, saranno resi noti, tramite i canali social della Lega Pro, i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-27, che determineranno incroci e sfide dei tre gironi. La programmazione delle prime partite, con date e orari, verrà diffusa il 31 luglio.

Poi, in tutti gli stadi, il via alle partite ufficiali che inizieranno il 14 agosto con la Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Il 21 agosto è in programma la prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. 

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