Salernitana, ecco le date delle composizione dei calendari Le novità in vista del via

La Salernitana aspetta di conoscere il proprio destino. Con una nota ufficiale, la Serie C rende noto che il 29 luglio verrà ufficializzato l’organico delle sessanta società e sarà definita la composizione dei gironi; il 30 luglio alle ore 12, saranno resi noti, tramite i canali social della Lega Pro, i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-27, che determineranno incroci e sfide dei tre gironi. La programmazione delle prime partite, con date e orari, verrà diffusa il 31 luglio.

Poi, in tutti gli stadi, il via alle partite ufficiali che inizieranno il 14 agosto con la Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. Il 21 agosto è in programma la prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi.