Nuovo terminal aeroporto, De Luca: potenzialità immense ma da valorizzare Il sindaco rilancia: l’area nei pressi dell’Arechi può diventare la Montecarlo d’Italia

"L'aeroporto di Salerno ha potenzialità immense, ma dobbiamo saperle valorizzare". Questo il messaggio del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nel giorno in cui si è inaugurato il nuovo terminal dell'aviazione generale.

"C'è il progetto di sviluppo che abbiamo come Città di Salerno sulla litoranea orientale, un distretto turistico di valore europeo. Anche qui le prospettive di crescita sono enormi. Siamo l'unica realtà d'Italia in cui un distretto turistico può contare contemporaneamente sull'alta velocità, su una metropolitana, su un porto turistico come Marina d'Arechi, su due stadi e su un palazzetto dello sport. Credo sia davvero difficile trovare tutte queste infrastrutture a ridosso di uno scalo aeroportuale - spiega la fascia tricolore-. Adesso dobbiamo solo essere bravi a concretizzare queste opportunità, lavorando sodo per completare le opere di contorno, in particolare la metropolitana e la viabilità. Il ruolo del Comune di Salerno sarà quello di far decollare il distretto turistico europeo sulla litoranea orientale. Sul centro storico della città ormai dobbiamo fare solo manutenzione ordinaria: abbiamo realizzato Piazza della Libertà, i parcheggi, la stazione marittima e registriamo già mezzo milione di sbarchi dalle navi da crociera. L'area di vero sviluppo è quella che va oltre lo stadio Arechi. Quei 7 chilometri devono diventare una sorta di Montecarlo italiana, anzi, qualcosa di ancora più bello, perché siamo al centro di un bacino turistico che già oggi attrae investitori. Da quando abbiamo annunciato l'idea di questo distretto, abbiamo almeno una decina di catene alberghiere che si sono candidate per realizzare strutture. Dopodiché, dovremo solo impegnarci per promuovere le nostre bellezze", ha concluso De Luca.