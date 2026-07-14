La tragedia di Antonio, ucciso in casa dal figlio dopo una lite furibonda Il giovane era affetto da disturbi psichici. Disposta l’autopsia, indagano Procura e carabinieri

Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità Salernitana di Pagani nella notte.

Un uomo di 58 anni, Antonio Cercola, è stato ucciso nea sua abitazione di via Mazzini. Sospettato del delitto il figlio 27enne, che viveva con lui. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri del Reparto Territoriale, l'uomo sarebbe stato strangolato e poi colpito con al culmine di una lite.

La tragedia è avvenuta nella notte: a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini, che hanno sentito le urla nell'abitazione al civico 27 di via Mazzini. Il ragazzo è stato preso in custodia dai carabinieri: le indagini della Procura di Nocera Inferiore sono affidate al pm Federica Lo Conte.

Inquirenti al lavoro per ricostruire quanto accaduto: dai primi accertamenti pare che il giovane convivesse con problemi psichici e di dipendenze. Già in passato c'erano state tensioni, fino al tragico epilogo di questa notte.