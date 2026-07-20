Controlli su movida e suolo pubblico: sanzionate 16 attività nel fine settimana Il bilancio dell'attività della Polizia locale

Nella serata di sabato 18 luglio, con operazioni prolungatesi fino all'1:30 della domenica successiva, il personale della Polizia Municipale, sotto la direzione del comandante, maggiore Sergio Cauceglia, ha condotto una capillare attività di controllo sul territorio comunale.

Obiettivo: contrasto alle occupazioni abusive e alle emissioni acustiche

L'intervento è stato finalizzato al contrasto delle occupazioni abusive di suolo pubblico e alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di emissioni acustiche, con particolare riferimento alla diffusione di musica dal vivo e in filodiffusione.

Il bilancio dei controlli

L'operazione ha portato alla sanzione di 12 attività commerciali per irregolarità relative all'occupazione del suolo pubblico e di 4 attività commerciali per violazione delle disposizioni sulle emissioni acustiche, in riferimento alla Legge quadro numero 447/95. Le contestazioni elevate comporteranno, qualora i titolari non provvedano tempestivamente alle necessarie integrazioni e alla regolarizzazione documentale, l'applicazione di sanzioni accessorie, tra cui la sospensione temporanea dell'attività.

Il commento del sindaco Mutalipassi

"Il rispetto delle regole relative all'uso degli spazi pubblici è un atto di responsabilità non solo verso la cittadinanza, ma anche e soprattutto nei confronti dei tantissimi esercenti che ogni giorno lavorano nel pieno rispetto della legalità e delle normative vigenti. Tollerare l'irregolarità significherebbe penalizzare proprio chi sceglie di operare correttamente", ha commentato il sindaco Roberto Mutalipassi.

Il primo cittadino ha aggiunto: "La nostra Amministrazione conferma la massima disponibilità ad agevolare il più possibile il miglioramento e lo sviluppo dei servizi offerti dalle attività. Lo sviluppo del territorio richiede il contributo responsabile di tutti, in un'ottica di equilibrio tra le legittime aspettative di crescita degli esercenti, la pacifica convivenza e il diritto al riposo dei residenti".

I controlli proseguiranno

I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno con regolarità nelle prossime settimane per garantire il decoro urbano e la sicurezza della movida cittadina.