Mercato San Severino, inaugurato il nuovo asilo nido comunale Il sindaco Somma: "Intervento pensato per famiglie e bambini"

Con l’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale, alla frazione San Vincenzo di Mercato San Severino, si amplia ulteriormente la dotazione educativa al servizio della comunità sanseverinese. Alla cerimonia di taglio del nastro hanno preso parte l'Amministrazione comunale, i rappresentanti delle istituzioni locali, il personale educativo, insieme a tanti genitori e bambini della comunità.

Soddisfazione ed orgoglio sono stati espressi dal sindaco Antonio Somma, che ha sottolineato il valore sociale e strategico dell'intervento, il primo sul territorio, preannunciando l’apertura di altri nuovi ‘Nido’ in città, anche con formule d’accoglienza elastiche e dimensionate sulle esigenze lavorative dei genitori.

«Investire sui servizi per l'infanzia significa offrire un supporto concreto alle famiglie e promuovendo la conciliazione tra vita lavorativa e privata. L'inaugurazione di questo nuovo asilo nido rappresenta una risposta concreta e tangibile alle esigenze delle famiglie di Mercato S.Severino. Vogliamo offrire ai nostri bambini ambienti sicuri, stimolanti e all'avanguardia. Questo progetto è il frutto di un lavoro corale e dell'impegno costante nel potenziare la rete dei servizi sociali ed educativi della città. Vogliamo che S.Severino sia una città a misura di bambino e di famiglia, dove ogni servizio sia pensato per garantire crescita, inclusione e benessere».

La nuova struttura è stata realizzata con spazi idonei, luminosi e attrezzati per le attività didattiche e ricreative della fascia 0-3 anni, nel rispetto delle norme di sicurezza e sostenibilità.

Con l'attivazione dell'asilo nido comunale, l'Amministrazione conferma la centralità delle politiche per le famiglie, l'infanzia e il welfare nell'azione di governo locale.

LE ISCRIZIONI. Per l’accesso ai Nidi attualmente operativi sul territorio è attiva la procedura di iscrizione.

Le domande devono essere inoltrate entro e non oltre il 13 agosto, la presentazione avviene esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la piattaforma dedicata messa a disposizione dall’Azienda speciale consortile Consorzio Valle dell’Irno S6 al seguente indirizzo: https://s06.portaleservizisociali.it/bandi/1.

L’accesso alla piattaforma avviene mediante le credenziali di autenticazione abilitate dal sistema, accessibile con SPID. A seguito dell’autenticazione è possibile avviare la procedura di partecipazione compilando la domanda di accesso on line corredata delle informazioni e degli allegati richiesti.