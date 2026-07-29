Beach Soccer, a Battipaglia le finali nazionali della Youth Summer League Sono ben trentaquattro le squadre pronte a battagliare per la vittoria finale

Battipaglia è pronta a ospitare dal 30 luglio al 2 agosto le finali nazionali della Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026 presso il beach club Made in Italy. Un evento di respiro nazionale che vede la partecipazione di 408 atleti divisi in 34 squadre provenienti da 7 regioni d’Italia: Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Emilia-Romagna e Marche. Le presenze alberghiere sono 1.200, a conferma dell’importanza dell’evento anche dal punto di vista del turismo sportivo e della promozione del territorio. Saranno 3.000 gli spettatori presenti sugli spalti della New Syrius Arena allestita presso il beach club Made in Italy. Numeri che rendono l’idea della portata di una competizione molto attesa. Oltre i numeri, ci sono storie di ragazzi e di famiglie coinvolte in una manifestazione che dà spazio alla competizione sportiva ma anche a momenti di aggregazione e di condivisione, nel pieno rispetto dell’autentico spirito che muove ogni iniziativa dell’Associazione Italiana Cultura Sport.

Dopo le tante partite disputate nelle varie tappe del circuito nazionale che hanno attraversato l’Italia, è arrivato il momento decisivo che assegnerà lo Scudetto AiCS e la Coppa Italia AiCS. Le 34 migliori squadre italiane, qualificatesi per le finali nazionali della Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026 a Battipaglia, sono divise in cinque categorie: Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 e Under 17.

“Siamo arrivati con grande entusiasmo alle finali nazionali della Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026, a Battipaglia dal 30 luglio al 2 agosto si sfideranno le migliori squadre italiane giovanili dopo un’estate ricca di partite in tutto il paese - dice Giampaolo Morsa, responsabile nazionale AiCS Beach Soccer e presidente di Sport in Tour. Voglio ringraziare il presidente nazionale Bruno Molea per il costante sostegno di AiCS nazionale, il primo ente in Italia a credere nel beach soccer e a consentire una crescita esponenziale del nostro campionato nazionale AiCS di beach soccer. E’ stato fondamentale il lavoro del Comitato Provinciale AiCS di Avellino, presieduto da Raffaele Grasso, nell’organizzazione delle finali nazionali a Battipaglia. Voglio ringraziare la Regione Campania per il sostegno decisivo nella realizzazione di questo evento nazionale in Campania. Inoltre voglio ringraziare lo staff della Sport in Tour per la buona riuscita dell’organizzazione e il beach club Made in Italy per la preziosa disponibilità e per la collaborazione nell’ospitare, nel modo migliore, tante persone provenienti da tutta Italia”.

La Youth Summer League Beach Soccer AiCS 2026 è il Campionato nazionale itinerante di beach soccer promosso da AiCS, in collaborazione con Sport in Tour e Confederazione Calcistica Italiana. L’organizzazione è guidata da AiCS Avellino APS, con il supporto tecnico di SSD SPORT IN TOUR SRL che porta una consolidata esperienza di gestione di eventi nazionali e multisportivi. L’intero progetto è cofinanziato dalla Regione Campania, tramite il bando “Progetto finanziato con la delibera CIPESS n. 70/2024. DGR n. 118 del 17/03/2025 - linea 1.4 Realizzazione di iniziative promozionali della cultura sportiva, da ospitarsi nelle principali strutture regionali autorizzate dagli enti competenti per la pratica sportiva”.