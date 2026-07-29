Salernitana, manita alla Jesina (5-0): Tascone fa gol da centrocampo L'ultima amichevole a Cascia si chiude col sorriso e con tante indicazioni per Cosmi

La Salernitana saluta Cascia con una vittoria per 5-0 sulla Jesina. Una doppietta di Tascone, un colpo di testa di Llano in apertura di ripresa. Poi il gol di Boncori e il tacco di Ferrari bastano ai granata per tornare al successo sotto gli occhi dell’ad Pagano e del ds Faggiano. Tante le indicazioni per Serse Cosmi che sperimenta Capomaggio nel cuore della difesa e rilancia un positivo Gyabuaa in mediana. In ombra Achik e Cardoni mentre da applausi la prova di Tascone, autore di una doppietta condita da un super gol da centrocampo.

La partita

Il 3-4-2-1 di Cosmi non convince. Faticano soprattutto i trequartisti con i tanti errori di misura che non permettono alla Salernitana di arrivare con continuità in area avversari. Il primo tiro in porta è dello Jesina, con Minozzi che chiama Galeotti all’intervento su punizione (31’). Poi Tascone si prende la scena: prima il gol su assist di Lescano (32’), poi la prodezza da centrocampo (38’).

Nella ripresa Cosmi riparte dal 3-4-1-2, con Djibril alle spalle del tandem Ferrari-Lescano. Villa va vicino al tris (51’), Lescano si divora il gol (52’). Brilla Llano, abile nell’arrivare con puntualità sulle corsie. Proprio l’argentino di testa firma il gol del 3-0 (54’). La Salernitana sfonda: Tascone va vicinissimo al poker (56’). I ritmi calano, con la girandola di cambi che permette ai granata di controllare senza patemi e andare più volte vicino al 4-0 che non arriva. La zampata vincente è quella di Boncori, liberato da Djibril, abile nel firmare il poker (82’). Sul gong il tacco vincente di Ferrari (87’) per la manita.