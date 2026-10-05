Battipaglia, sfiduciata la sindaca Francese: De Rosa nominato commissario Dopo la mozione firmata dai consiglieri di maggioranza e opposizione

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Battipaglia. Il provvedimento è arrivato dopo l'approvazione, da parte dello stesso consiglio, di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Per la gestione provvisoria dell'ente è stato nominato commissario prefettizio il prefetto in quiescenza Castrese De Rosa.

LA SOSPENSIONE E L'AVVIO DELLO SCIOGLIMENTO

A seguito della mozione di sfiducia, il Prefetto ha sospeso l'organo consiliare e, contestualmente, ha avviato il procedimento per lo scioglimento del consiglio.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Per la gestione provvisoria del Comune è stato nominato commissario prefettizio il prefetto in quiescenza Castrese De Rosa.

CHI È CASTRESE DE ROSA

Laureato in Giurisprudenza, De Rosa è entrato in carriera nel dicembre 1987. Ha prestato servizio fino al 1998 presso la Prefettura di Terni. Ha poi ricoperto l'incarico di direttore della seconda sezione presso la Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'Interno.

Dal 2019 al 2020 ha prestato servizio presso la Prefettura di Perugia come viceprefetto vicario. È stato poi prefetto di Lecco dal 2020 al 2022 e prefetto di Ravenna dal 2022 al 2024. Infine è stato prefetto di Catanzaro fino al pensionamento.

Nel corso della carriera è stato anche commissario straordinario dei Comuni di Narni (TR), Avigliano Umbro (TR), Attigliano (TR) e Umbertide (PG).