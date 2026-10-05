Si tuffa dal Fiordo di Furore, ferito in modo grave turista 22enne Si è lanciato da un'altezza di 30 metri, ora è al Ruggi

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio al Fiordo di Furore, uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana. Intorno alle 14 un turista statunitense di 22 anni si è tuffato in acqua da un'altezza di circa 30 metri, impattando con una postura scorretta. A quanto pare il giovane ha riportato un taglio importante alla schiena. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato prima all'ospedale di Castiglione di Ravello.

Successivamente è stato disposto il trasferimento in elisoccorso a Salerno dove il turista è stato preso in carico dai medici del pronto soccorso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Amalfi, intervenuti sul posto per ricostruire quanto accaduto ed appurare la dinamica dell'incidente. Non è la prima volta, tra l'altro, che in quel luogo si verificano episodi simili