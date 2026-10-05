Accesa la Lampada della Pace di Assisi al Comune di Baronissi Un messaggio di speranza dopo la processione per San Francesco

È stata accesa ieri sera, presso la Casa Comunale di Baronissi, la Lampada della Pace di Assisi, al termine della processione in onore di San Francesco. Un momento particolarmente suggestivo che ha accompagnato l’avvio della IV edizione del Festival della Pace, trasformando la luce della Lampada in un simbolo di apertura della settimana di iniziative dedicate alla pace, alla fraternità e al dialogo. La Lampada, arrivata ad Assisi e portata a Baronissi nell’ambito del percorso del Giro d’Italia per la Pace, rappresenta un segno concreto dei valori francescani e richiama l’impegno quotidiano per costruire comunità fondate sull’incontro, sull’ascolto, sulla solidarietà e sul rispetto dell’altro. L’accensione è avvenuta al termine della processione dedicata a San Francesco, in una serata che ha unito la tradizione e la devozione della comunità al messaggio universale di pace e fraternità che da sempre accompagna la figura del Santo di Assisi. Con l’accensione della Lampada prende ufficialmente il via il Festival della Pace di Baronissi, che fino all’11 ottobre proporrà una settimana di appuntamenti dedicati a bambini, giovani, famiglie, scuole, associazioni e cittadini, attraverso la musica, l’arte, la cultura, i laboratori e i momenti di confronto. Un’apertura che assume un significato ancora più profondo nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco, una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento universale per i valori della fraternità, della solidarietà, della cura del prossimo e del creato.

“Abbiamo voluto aprire il Festival della Pace con un gesto semplice ma dal fortissimo valore simbolico: accendere la Lampada della Pace di Assisi nella nostra Casa Comunale, dopo la processione in onore di San Francesco – dichiara la Sindaca di Baronissi Anna Petta –. La luce che abbiamo acceso ieri sera vuole rappresentare la luce della speranza, del dialogo e della fraternità che vogliamo portare nella nostra comunità. La pace non è soltanto un valore da celebrare, ma un impegno quotidiano che deve coinvolgere tutti, a partire dalle nuove generazioni”.

“La Lampada di Assisi arriva a Baronissi in un momento particolarmente significativo – prosegue la Sindaca –. Il Festival della Pace è ormai un appuntamento importante per la nostra città e anche quest’anno abbiamo voluto costruire un programma capace di coinvolgere l’intera comunità, utilizzando linguaggi diversi e creando occasioni di incontro, riflessione e partecipazione. L’accensione di ieri sera rappresenta l’inizio di questo cammino”.

La scelta di legare l’apertura del Festival alla Lampada della Pace di Assisi si inserisce in un percorso che in diverse città italiane ha visto questo simbolo diventare occasione per promuovere iniziative pubbliche dedicate alla pace e alla fraternità. La Lampada è infatti al centro del Giro d’Italia per la Pace, promosso dalla Fondazione PerugiAssisi, attraverso un itinerario che coinvolge territori e comunità nel segno della costruzione di una cultura della pace.

Baronissi raccoglie così questo messaggio e lo inserisce nel proprio percorso di “Città per la Pace”, dando vita a una settimana nella quale la pace sarà affrontata attraverso la cultura, l’educazione, la musica, l’arte e la partecipazione.