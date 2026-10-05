Salerno, lotta allo spaccio: arrestati una 39enne ed un 53enne L'attività è stata svolta dai carabinieri in due distinte operazioni

Nel pomeriggio del 3 ottobre, a Salerno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Salerno hanno arrestato una 39enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto nella disponibilità della donna varia grammatura di droga. In particolare in 7 involucri è stato rinvenuto del crack. Sequestrati anche 170 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Il giorno precedente, invece, sempre a Salerno i carabinieri hanno arrestato un 53enne del luogo, sempre per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nello specifico, a seguito di perquisizione, i militari, nell'ambito dei controlli effettuati, hanno scoperto 20 involucri contenenti della sostanza stupefacente del tipo crack e cocaina per un peso complessivo di circa 9 grammi.