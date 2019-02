Bcc di Aquara tra le Banche più sane e solide della Campania Il direttore Antonio Marino ha illustrato l'anteprima del Bilancio 2018

«Crescita degli impieghi e della raccolta diretta grazie al gioco di squadra, ad un team giovane e motivato ma soprattutto alla cura del cliente». Questi in sintesi gli aspetti rimarcati dal Direttore Generale della Bcc di Aquara, Antonio Marino, nel corso della conferenza stampa in cui è stata presentata l’anteprima del Bilancio 2018. I dati emersi confermano la Bcc di Aquara tre le banche più sane e solide della Campania.

Clicca qui per visualizzare il servizio con l'intervista integrale al direttore della Bcc di Aquara Antonio Marino

Il direttore ha illustrato i risultati positivi raggiunti dalla Banca di credito cooperativo nel 2018. A partire dagli impieghi a clienti, ovvero le operazioni di fido in conto corrente, mutui, anticipo fatture, che sfiorano il 20% (+19,49% rispetto al 2017). È aumentata, inoltre, la raccolta diretta che ha raggiunto quota 269 milioni (€ 269,378), nel 2017 erano 252 milioni. A questo si aggiunge un +6,58% di incremento nel numero dei clienti, che adesso superano le 30.000 unità (30.157 il numero totale della clientela). Mentre l’utile netto raggiunge quota 1 milione 800 mila euro (€ 1.813.269). Le filiali sono attualmente 12, in previsione c’è l’apertura di altri 2 sportelli.

«Stiamo raggiungendo ottimi risultati - sottolinea il direttore generale Antonio Marino – sui quali però non bisogna mai cullarsi, anzi. La nostra banca è lontana dai grandi capitalismi e lo sarà sempre perché noi siamo nati cooperativa e tali restiamo». Marino ha poi aggiunto: «Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti che ci pongono nella condizione di una delle Banche di credito cooperativo più sane e solide della Campania. La nostra Banca è cresciuta finora sempre da sola senza fusioni o aggregazioni, siamo arrivati a questi risultati solo con la nostra forza. Nel 2019 apriremo altre due filiali, Pellezzano ed Agropoli, al contrario delle grosse banche che si fanno notare per i tanti sportelli che chiudono e per gli esuberi di personale. La Bcc è una banca solida ed affidabile che offre risposte convenienti in tempi brevi sia alle famiglie che alle imprese. La mission della Bcc Aquara per il 2019 – conclude Marino – è l’impegno per il territorio senza soste».