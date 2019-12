VIDEO | Svolta per Porta Ovest: "Pronta entro primavera 2020" Dalla Regione stanziati altri 60 milioni di euro

“Una delle grandi opere strategiche realizzate qui a Salerno, come il completamente della Lungo Irno, il Viadotto e Porta Est che ha raddoppiato la viabilità. Le gallerie collegate per il traffico portale con l’autostrada. Siamo stati sfortunati per problemi relativi all’impresa. Abbiamo possibilità di chiudere in primavera 2020 se lavoriamo senza essere disturbati”.

Queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, arrivato a Salerno per una cerimonia in nome di Santa Barbara dove è stato mostrato ai presenti anche una parte iniziale del cantiere di Porta Ovest.

Sono 60 i milioni di euro investiti da parte della Regione Campania per vedere una fine in fondo al tunnel di porta ovest che, al momento, sembra essere completo solo al 70 per cento.

Restano da realizzarsi ancora 1.189 metri di scavo, distribuiti: in 541 metri su canna nord e 648 metri su canna sud. Attualmente sono a lavoro in cantiere 59 operai e 10 collaboratori tecnico-amministrativi.

All’evento di questa mattina hanno preso parte anche i lavoratori che si stanno occupando l’opera, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e Francesco Messineo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale.