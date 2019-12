Messineo: "A breve un accordo per completare le gallerie" Così il Presidente sui lavori di Porta Ovest e sul dragaggio dei fondali

“E’ evidente che poter finalmente lavorare in serenità consentirà un raddoppio della velocità e ci farà essere ottimisti sulla conclusione dei lavori". Dichiara Francesco Messineo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, in merito alla conclusione dei lavori di Porta Ovest e sull'interessamento da parte della Regione Campania per veder completata l'opera.

"La Regione ha avuto un ruolo importante per la conclusione di questa questione e siamo molto contenti. Siamo a lavoro sulla progettazioni sulle opere di completamento come rampe di svincolo. A breve firmeremo un accordo, una collaborazione tra Regione, Comune e autorità, in modo da riusciere a completare l’opera. C’è un passaggio da fare con il Ministero, speriamo di poterlo fare nelle prossime settimane" Continua Messineo, fiducioso sui lavori in corso e sul futuro collegamento con il Porto di Salerno e l'autostrada, un modo per alleggerire il carico di lavoro del Viadotto Gatto e trasformare la viabilità in entrata a Salerno.

Messineo, inoltre, ha commentato anche la situazione che riguarda il dragaggio marino alla Stazione Marittima: “Ieri è stato firmato il contratto per il dragaggio dei mari e sarà fatta la consegna dei lavori all’impresa. Il momento simbolico sarà quando questo gigantesco mezzo, per il dragaggio, arriverà e potremmo seguire giorno per giorno quello che accadrà".