FOTO | Porta ovest, gli scatti che svelano il cantiere Una cerimonia all'interno delle gallerie, presente anche l'arcivescovo Bellandi

Riprendono i lavori al cantiere di Porta Ovest, le due gallerie che dovrebbero collegare il Porto commerciale della città con l’autostrada. Questa mattina è stata celebrata una cerimonia a cui hanno preso parte anche i 59 lavoratori assunti per terminare l’opera entro la primavera 2020. Ad annunciare il termine dei lavori è stato proprio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha inaugurato la giornata, parlando ai presenti. Al fianco dell’ex sindaco anche l’attuale sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Porta Ovest avrà l’obiettivo di collegare il Vallone Cernicchiara e via Ligea, realizzato con una galleria a doppia canna (Cernicchiara Nord di lunghezza pari a 2.474 metri e Cernicchiara Sud di lunghezza pari a 2.449 metri), con rampa di collegamento in uscita in località Poseidon, la realizzazione della rampa San Leo e del relativo nodo di imbocco non sono più necessari alla funzionalità dell’opera come definito nel marzo del 2019 dall’Autorità di Sistema Portuale, ente appaltante, a seguito di sopravvenute esigenze dell’Amministrazione comunale tese al miglioramento dei flussi di traffico del nodo Cernicchiara.

Attualmente il Consorzio Stabile Arechi Scarl, titolare del contratto di affitto, in nove mesi ha effettuato 806 metri di scavo. Da realizzarsi per completare l’opera ancora 1189 metri di scavo, divisi per le due gallerie. Annunciato oggi, anche una Convenzione tra l’Autorità Portuale e la Società Autostrade Meridionali, Regione e Comune per cercare di portare al termine i lavori.

Dopo una breve presentazione di quello che sarà il futuro di Porta Ovest e una passeggiata all’interno, la cerimonia si è conclusa con una messa in occasione di Santa Barbara, celebrata dall’arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi.