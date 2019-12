Saltano i mercati, gli ambulanti: "Crisi gravissima" Lettera a sindaci, prefetto e De Luca: sospendere le tasse, è l'unica fonte di guadagno per tanti

Una missiva indirizzata a tutti i sindaci della provincia, al prefetto e al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. L'associazione commercio su aree pubbliche di Salerno lancia l'allarme sulla situazione di crisi che riguarda il comparto.

"L'emergenza maltempo di questi giorni ha duramente penalizzato gli ambulanti - si legge nella lettera a firma del presidente Anva Aniello Ciro Pietrofesa -. Molti colleghi non hanno potuto raggiungere le zone adibite a mercato, in particolare nella Costiera Amalfitana, nell'agro nocerino sarnese e nel Cilento".

E in un mese decisivo come quello di dicembre, dove gli affari consentono di recuperare i vuoti dei mesi precedenti, lo stop ai mercati è stato un danno molto pesante.

Di qui la richesta di "prevedere i giusti interventi a sostegno del commercio su aree pubbliche attraverso l'esonero del pagamento della Tosap e della Cosap per i primi tre mesi del 2020, compreso il caso dei pagamenti previsti in modalità giornaliera", le richieste di Pietrofesa.

Non solo. Anva ha formalizzato anche il desiderio di "differire le tasse dovute in quattro rate, con scadenza marzo, giugno, settembre e dicembre nella speranza - conclude la lettera - che l'accoglienza della richiesta possa rappresentare un segnale positivo oltre che un sostegno economico a queste attività commerciali in grave e chiara difficoltà, fonti peraltro uniche di sostentamento familiare".