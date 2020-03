Contributi a piccole e medie imprese, la proposta di Claai Ferrigno: "Dare giusti strumenti alle aziende che soffrono una delle crisi mai esistite"

Contributi alle piccole e medie imprese della provincia di Salerno per l’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti bancari finalizzati a favorire l’accesso al credito e alla liquidità necessaria per la gestione aziendale in una fase economica particolarmente critica.

E’ quanto propone la Claai Salerno in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e sulla scia di quanto già prodotto dalla Camera di Commercio di Avellino a sostegno delle imprese locali. “E’ una proposta - spiega il presidente della Claai Salerno, Gianfranco Ferrigno - che abbiamo già sottoposto, insieme ad altre, all’attenzione della Camera di Commercio di Salerno, attraverso i nostri rappresentanti. Dall’ultimo giunta camerale ci erano giunte rassicurazioni rispetto all’attivazione di misure ma da allora, nonostante la situazione sia degenerata, ancora attendiamo segnali chiari da parte dell’ente camerale”.

“Auspichiamo - conclude Ferrigno - che in tempi rapidi si prendano provvedimenti, così come sta accadendo in altre provincie della Campania e d’Italia, affinché si diano giusti strumenti alle aziende che soffrono una delle più grosse crisi mai esistite. Non è più tempo di parole ma è tempo di fatti concreti”.