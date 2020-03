"Il coronavirus non fermerà il nuovo aeroporto di Salerno" L'amministratore delegato di Gesac, Barbieri: "Momento difficile ma si va avanti"

Si attende ancora la pronuncia del Consiglio di Stato dopo la decisione del Tar di accogliere il ricorso presentato da alcuni cittadini, si è nel pieno di una pandemia che ha messo in ginocchio anche le compagnie aeree con i voli ridotti al minimo, ma per l'amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri il progetto Salerno va avanti.

La guida della società, in una intervista all'edizione napoletana de la Repubblica, ha ribadito che non si torna indietro dopo la fusione tra gli scali. "A Salerno si va avanti con l'agenda programmata. Attendiamo l'esito del ricorso al Consiglio di Stato, firmato da Gesac, Enac, Regione e ben tre ministeri contro soli 13 cittadini proprietari di suoli, che hanno bloccato un'opera strategica per il benessere generale", le dichiarazioni che lasciano ben sperare il territorio salernitano che da decenni attende finalmente di vedere decollare il suo aeroporto.