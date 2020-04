Commercio in ginocchio, Loffredo: le misure del comune L'assessore: “Siamo pronti a fare la nostra parte in aiuto delle attività”

Subito interventi a sostegno delle attività commerciali messe a dura prova dall'emergenza sanitaria da Covid 19. E' il grido d'allarme dell'assessore al commercio del comune di Salerno Dario Loffredo intervistato dal direttore di Ottochannel 696 Pierluigi Melillo nel corso della trasmissione Punto di Vista.

L'ente – precisa Loffredo è pronto a dare il suo contributo per risollevare l'economia in un momento così delicato. Urgono misure urgenti perché il settore del commercio è in ginocchio. “Il primo provvedimento a cui daremo seguito e che ho proposto a sindaco e giunta è la sospensione e l'esonero della Tosap per tutte le attività che insistono sul territorio di Salerno. Questo per dare un sostegno per la riapertura, sperando che avvenga il prima possibile.

Con l'assessore al Bilancio Luigi Della Greca stiamo prevedendo una serie di attività in modo che tutti i tributi locali possano essere sospesi – continua Loffredo - il comune è pronto a fare la sua parte ma faccio un appello a tutti, alla politica locale, la politica nazionale, alle associazioni di categoria, Camera di Commercio e Confindustria: non facciamo più spot ma si facciano più azioni, si faccia un tavolo di concertazione per far si che tutte le attività possano chiedere dei prestiti. Noi dobbiamo pensare già alla rinascita, restando uniti ce la faremo a ripartire” conclude l'assessore.