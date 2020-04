La lettera dell'assessore Loffredo a commercianti ed artigiani "Restiamo uniti e riusciremo a superare questo difficile momento per la città di Salerno"

"In questi giorni i nostri tradizionali abbracci sono stati sostituiti da un senso di comunità virtuale che scorre dalle nostr pagine social e sugli schermi dei nostri cellulari. Non abbiamo mai smesso di parlarci, per rinnovare la fiducia in un prossimo futuro di ripresa delle nostre attività e delle nostre vite, e mai lo faremo".

Comincia così la lettera con la quale l'assessore con delega al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, ha voluto auguruare buona pasqua ai commercianti e agli artigiani della città.

"Io ci sono, e sarò ancora di più promotore delle vostre istanze per la nostra città. Non è il momento di pensare a noi come individui unici, ma come membri di una unica e forte comunità. Non è un momento difficile per alcuni e non per altri, lo è per tutti - scrive l'esponente della giunta - . Se resteremo uniti, riusciremo a capitalizzare la grande fortuna di essere salernitani, di vivere in questa città, ricca di bellezzan, competenze e abilità, dove ora più che mai è necessario favorire interconnessioni di saperi. Partiamo da ciò che ci accomuna, dalle nostre radici, per promuovere quella qualità della vita che da sempre io chiamo buonvivere", le parole dell'assessore Loffredo indirizzate ai commercianti e agli artigiani di Salerno.