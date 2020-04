Dalla Camera di Commercio soldi per piccole e medie imprese Contributi fino a 1500 euro per le aziende: lunedì il bando, a disposizione 1,2 milioni di euro

La giunta della Camera di Commercio di Salerno ha varato un intervento a sostegno delle imprese del territorio che stanno subendo gravissimi danni economici a seguito dell’emergenza sanitaria in atto. In particolare, approvato il bando "per il pagamento integrale degli interessi e degli oneri accessori, con un contributo fino a 1.500 euro finalizzati a esigenze di liquidità, consolidamento delle passività a breve, investimenti produttivi".

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale o unità operativa nella circoscrizione territoriale della camera di commercio di Salerno, in regola con il versamento del diritto annuale. Il bando sarà pubblicato lunedì 20 aprile sul sito della camera di commercio: le istanze potranno essere presentate dal prossimo 5 maggio.

"Il provvedimento dell’Ente camerale è quanto mai tempestivo se riferito ai tempi di emanazione delle misure governative e regionali sull’argomento, con particolare riferimento al “decreto liquidità” dello scorso 8 aprile, che ha definito in modo puntuale le diverse fattispecie e le corrispondenti misure adottate - si legge in una nota della camera di commercio di Salerno -. La giunta ha scelto la strada della razionalità, senza subìre impeti emotivi frutto del momento, finalizzando la propria azione al raccordo con le misure adottate dai decisori di livello istituzionale superiore, soprattutto quello governativo, consentendo in tal modo un intervento complementare e di rafforzamento ed evitando sovrapposizioni. Per questo motivo, si è scelto il contributo per gli interessi connessi alle casistiche di mutui previsti dal decreto liquidità. Tale raccordo, almeno nella fase propedeutica, è stato agevolato dall’incarico di responsabile della Task Force dei presidenti camerali in seno a Unioncamere nazionale, ricoperto dal presidente della camera di commercio di Salerno Andrea Prete".

A disposizione un budgte complessivo di 1,2 milioni di euro che in futuro - assicurano gli addetti ai lavori - potrebbe anche essere incrementato. Parte delle risorse sono state recuperate anche dai risparmi dovuti alla cancellazioni di tutte le attività programmate ad inizio anno.

Non solo. "Oltre a tale azione di assistenza finanziaria, la camera di commercio di Salerno ha promosso iniziative e collaborato alla realizzazione di ulteriori interventi messi in campo per fronteggiare l’emergenza covid-19, tra i quali: l’acquisto di uno strumento di diagnostica radiologica donato all’Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona",la promozione - in collaborazione con la prefettura e in condivisione col presidente della Provincia di Salerno e l’Anci territoriale - della misura di solidarietà "spesa sospesa", l’attività di affiancamento alla prefettura per l’esame delle istanze di prosecuzione attività produttiva presentate dalle imprese del territorio", conclude la nota dell'Ente camerale.