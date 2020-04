Bonus Coldiretti, 2500 richieste nel salernitano Importo per 1 milione e mezzo di euro: i dati elaborati dagli uffici Epaca

2500 domande presentate per un totale di un milione e mezzo di euro di bonus. Gli uffici Epaca Coldiretti Salerno hanno supportato gratuitamente i lavoratori nella richiesta dei 600 euro previsti con il decreto Cura Italia. Tra braccianti e autonomi sono state inviate 2500 domande.

"Nel primo mese in cui è stato possibile effettuare le domande come da decreto Cura Italia che ha istituito le misure di sostegno, abbiamo raggiunto oltre 1 milione e mezzo nelle richieste per i 600 euro - spiega il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano -. I nostri uffici sul territorio hanno garantito una rete di facilitazione ai tantissimi che ci hanno contattato attraverso i canali telematici fornendo un servizio di consulenza e sostegno".

Ma qual è la platea di riferimento? "Si tratta di agricoltori, professionisti, commercianti, dipendenti agricoli, stagionali che hanno potuto richiedere gli indennizzi perché lavoratori autonomi, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti iscritti alla gestione separata - spiega Antonino Vescio, responsabile del patronato Epaca di Coldiretti Salerno -. Ricordiamo che è ancora possibile presentare la domanda e che l'indennità non contribuisce alla formazione del reddito e quindi non può essere tassata".