Dai caciobond alla crisi agriturismi, torna oggi Campania 4.0 Alle 13 sul canale 696 la testimonianza del produttore Giuseppe Morese e del direttore Tropiano

Torna oggi Campania 4.0 il format dell'emittente televisiva Ottochannel dedicato alle eccellenze campane. In questa puntata con Imma Tedesco andremo a Pontecagnano dov'è nata l'idea dei 'caciobond' l'iniziativa ideata dalla Coldiretti di Salerno, guidata dal direttore Vincenzo Tropiano insieme al produttore Giuseppe Morese, dell'omonimo caseificio, per far fronte alla crisi derivante dall'emergenza Coronavirus.

Il Paese a marzo si ferma, ma le bufale ovviamente continuano a produrre latte e gli allevamenti hanno bisogno comunque di cure costanti. Il lavoro in stalla e nei campi non si può fermare. Nonostante il lockdown. Nasce così questa idea dei 'caciobond' e conquista tutti. Le domande arrivano anche dall'estero e l'iniziativa viene legata anche ad un fine solidale: parte del ricavato sarà devoluto all'ospedale Cotugno di Napoli.

Ma la strada per questo settore è ancora tutta in salita soprattutto per le aziende agricole che hanno puntata sulla multifunzionalità. Gli agriturismi sono ancora fermi, ma sono pronti a ripartire puntando proprio sulle eccellenze enogastronomiche campane e sulla bellezza naturalistica della nostra regione. Ad illustrare come questa fase sarà gestire e le prospettive per il futuro sarà Manuel Lombardi, presidente di Terranostra, l'associazione che riunisce gli agriturismi Coldiretti della Campania.

E poiché i 'cuochi contadini' non si sono mai fermati anche nell'attività di promozione delle eccellenze campane non può mancare anche in questa puntata la rubrica dedicata al gusto e alla buona cucina con le ricette proposte dall'azienda agrituristica 'Le Peonie' nel Sannio.

L'appuntamento con Campania 4.0 è per oggi alle ore 13 sul canale 696, in replica alle 19 e alle 21.

Restate sul 696!