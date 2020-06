Al via il progetto BluAct per le idee innovative d'impresa il team che vincerà potrà presentare la propria idea di business nell'evento finale

Il 5 giugno alle 17.00, sulla piattaforma Teams, avrà luogo la presentazione delle idee innovative di impresa prodotte nell’ambito del progetto “BluAct Salerno”.

Il progetto, partito nel 2019, ha guidato classi di studenti di Ingegneria Meccanica ed Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi di Salerno, accompagnati dai prof.ri Francesca Michelino e Nicola Cappetti insieme a studenti dell’Istituto superiore nautico di Salerno “Giovanni XXIII”, accompagnati dai prof.ri Alessandro Spina e Pietro Sparacino, attraverso un percorso di successivo approfondimento dei temi e delle problematiche dell’economia del mare del nostro territorio. Tale processo è terminato con la produzione di una serie di idee innovative di business da poter sviluppare nel settore “mare” e nel nostro territorio. Tali idee verranno presentate sotto forma di “pitch”, in accordo alle moderne tecniche di promozione di idee di impresa: i partecipanti si cimenteranno in una competizione nel corso della quale ognuno avrà pochi minuti per presentare la propria idea e convincere i votanti.

A partecipare alla giuria di esperti ci saranno i componenti istituzionali del gruppo di supporto locale URBACT: Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale e i soggetti che offriranno primalità ai team vincitori: SellaLab, Palazzo Innovazione, Manageritalia e The Green Hub.

Il team che vincerà il premio BluAct Salerno avrà l’opportunità di presentare la propria idea di business nell’ambito dell’evento finale di BluAct, alla presenza delle altre città portuali europee del network, insieme ai vincitori delle rispettive competizioni.

Prenderanno parte all’evento anche gli altri soggetti del settore economia del mare che negli ultimi mesi hanno aderito alla rete locale “BluAct Salerno” attraverso la call on line. Ad essi è riservata la possibilità di valutare e proporre collaborazioni o percorsi di accompagnamento e formazione per il team vincitore o altro team a loro scelta.

Chiunque è interessato a promuovere la diffusione e favorire la realizzazione delle idee che verranno presentate per la prima volta in tale occasione è invitato a partecipare all’evento e potrà successivamente contattare i responsabili del progetto tramite i recapiti presenti sul sito www.bluactsalerno.unisa.it o sul sito del Comune di Salerno. All’evento si accede tramite il seguente link https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=