Confesercenti, Esposito: "Fase 3, ripartenza solo fiscale" Le parole del presidente provinciale di Confesercenti Salerno: "Occorre tempo e sostegno vero"

"Fase 3, ripartenza solo fiscale. Con questo titolo provocatorio ma frutto di una sintesi di quanto stabilito a livello governativo si potrebbe caratterizzare buona parte della "fase 3" la cosiddetta ripartenza, che per tantissime imprese è una priorità nonostante la preoccupazione sanitaria." A dirlo è il presidente provinciale della Confesercenti Salerno Raffaele Esposito.

"Si preannuncia dunque una ripartenza anche fiscale, per la quale così come avevamo anticipato, il cosiddetto ed opprimente "spauracchio" della pressione fiscale non sarà il frutto di "mancate" scelte europee ma soprattutto esigenze locali, domestiche, come la stragrande maggioranza del nostro target turistico per il 2020. La scelta perseguita di non rimandare il ragionamento fiscale a data da destinarsi contribuirà a generare confusione, allarmismo e soprattutto sfiducia verso le istituzioni nazionali. Gli appelli alla solidarietà, con l'alibi della quadra dei conti pubblici, diventa l'ennesima promessa disattesa.

Probabilmente non ci si è ancora resi conto, a tutti i livelli amministrativi e di governo, del peso fiscale per imprese e famiglie ormai insostenibile. Migliaia dì commercianti e piccoli imprenditori, vera spina dorsale della nostra economia anche salernitana, che ad oggi non hanno raccolto nemmeno i soldi per pagare le utenze non riusciranno a portare avanti serenamente la propria attività ed in molti casi chiuderanno." Questo l'allarme lanciato dal presidente Esposito.

"Il boom turistico di qualche località provinciale non deve ingannare i flussi turistici che generano reddito e surplus e che sono lontanissimi da quelli immaginati soltanto 5 mesi fa. Si vive, anzi si sopravvive, di turismo di prossimità, spesso interregionale tra regioni confinanti, composte da persone con reddito pro capite molto basso e che con il periodo di chiusura si è ancora più contratto e quindi con capacità di spesa molto limitato.

Insomma vi è molto da fare per non decretare la fine e la chiusura di migliaia di imprese. - conclude il presidente provinciale della Confesercenti Salerno Raffaele Esposito- Il grido delle nostre imprese e dei nostri imprenditori è molto chiaro occorre tempo, sostegno vero, liquidità, ma anche concertazione immediata a tutti i livelli decisionali per una sostenibilità delle imposte. Le vetrine e gli annunci miracolosi sui social devono trovare corrispondenza nella vita reale per imprese e famiglie."