Rincarano le bollette: Cisal Salerno all'attacco Giudice: tariffe all'insù per gas ed elettricità, costi insostenibili per le famiglie

"Dal primo ottobre è previsto un forte rimbalzo delle tariffe di elettricità e gas. Le nuove tariffe per le famiglie aumenteranno del 15,6% per la luce e dell'11,4% per il gas. Il rincaro è stato deciso Authority dell’energia nell’aggiornamento trimestrale con cui si adeguano le tariffe su luce e gas agli andamenti del mercato e questi nuovi valori rimarranno fino al nuovo aggiornamento del 31 dicembre". Lo ricorda, in una nota, Giovanni Giudice della segreteria regionale Cisal Terziario.

"L’Autorità ci assicura che nonostante i rialzi dei prezzi di elettricità e gas dal primo ottobre, nel 2020 la famiglia consumatrice tipo , continuerà comunque a beneficiare di un risparmio complessivo di circa 207 euro l'anno rispetto al 2019. Ma l’Unione consumatori fornisce un calcolo diverso, i rialzi delle bollette di luce e gas significano per una famiglia tipo spendere su base 70 euro in più per la luce e 96 euro in più per il gas. Una maggior spesa complessiva, quindi, pari a 166 euro. In conclusione le famiglie italiane avranno un risparmio di 207 euro l’anno rispetto al 2019 o avranno una spesa con il segno + 166? La domanda lapalissianamente sorge spontanea. Una gran confusione all’italiana", sottolinea l'esponente sindacale.

"Le famiglie che hanno visto, durante il lookdown un calo delle bollette per la chiusura delle attività economiche, ora devono in pratica restituire quanto risparmiato. Si comprende che analizziamo una legge di mercato, ma quanta incertezza provoca sui bilanci familiari, con l’arrivo dell’inverno quando si accenderanno i riscaldamenti, le tariffe di luce e gas registreranno un sicuro incremento con le conseguenti ripercussioni sull’andamento delle casse del capofamiglia in un momento così difficile per gli effetti legati al Covid - argomenta Giudice -. Con il lavoro che non c’è e con il salario che non c’è, bisognerà mantenere anche il peso delle imposte e gli oneri di sistema che raddoppiano gli importi delle bollette".

Per il sindacalista salernitano "il quadro generale, inoltre, verrà influenzato anche dalle scelte che accompagneranno il Recovery Fund , nello specifico per il sostegno alle fonti rinnovabili future che ora ricadono sulle bollette. E noi restiamo in trepida attesa con la mente al grande Eduardo: Adda passà a nuttata".