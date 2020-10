Commercialisti al voto: Cuomo in corsa per la presidenza Salerno,“Bisogna perseguire i valori del merito, della competenza, dell'etica e della trasparenza"

Il commercialista Matteo Cuomo, comunica la propria candidatura alla presidenza alle prossime elezioni per il Rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno nella lista “Più Ordine”

Il prossimo mese, giovedì 5 e venerdì 6 novembre, i commercialisti di Salerno saranno chiamati alle urne in occasione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno che saranno in carica dal 1° gennaio del prossimo anno al 31 dicembre 2024.

La passione di una professione, la trasparenza e la professionalità sono i concetti chiave della lista “Più Ordine” che ha l’obiettivo di valorizzare la figura dei commercialisti e di rappresentare un’intera categoria di instancabili professionisti. La lista vede la sua nascita dalla volontà di esaltare il rilevante compito della Presidenza e del Consiglio che, oltre ai ruoli riconosciuti e disciplinati dalla legge, mirano ad essere sempre al servizio dei propri iscritti attraverso la garanzia di poter mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento della professione con competenza e continuo aggiornamento.

Candidato Presidente della lista “Più Ordine”, il commercialista Matteo Cuomo, non nuovo alla scena professionale, da sempre impegnato sul fronte del pieno riconoscimento dell’importanza della figura del commercialista, attraverso il know how trasversale delle molteplici aree di cui la professione è portatrice, e della trasparenza delle informazioni concernente la categoria.

«Ho avuto l’onore e l’onere di essere stato scelto per capitanare la lista “Più Ordine” che persegue i valori del merito, della competenza, dell’etica, della trasparenza e soprattutto del rispetto della deontologia. Però, nell’epoca che siamo vivendo, stiamo assistendo ad un vero e proprio svilimento della categoria dei commercialisti, sia a livello nazionale che a livello territoriale, per cui c’è la necessità di riconquistare quel senso di orgoglio e di appartenenza che in passato hanno sempre contraddistinto la categoria. Le prossime elezioni sono un punto di partenza per poter cambiare questa ardua situazione e sono sicuro che, grazie ai candidati della mia lista, raggiungeremo questo obiettivo grazie al nostro forte senso di responsabilità e professionalità».

Oltre alla candidatura alla presidenza di Matteo Cuomo, la lista si compone dei seguenti candidati Consiglieri: Cristina Del Gaizo, Luigina Fortunato, Fabiana Gattola, Albina Leo, Ciro Bello, Gerardo Bernardi, Walter Cernicchiaro, Pompero Cerra, Carlo Cosentino, Francesco De Napoli, Mauro De Santis, Arturo Denza, Gerardo Giannella, Danilo Lettera, Luigi Maiorano, Monetti Giovanni, Daniele Orilia, Roberto Palladino, Antonio Vuolo.

Ed ancora, i candidati Revisori: Vincenzo Fiocco, Antonio Maddalo e Giovanni Caiazza.