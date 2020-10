Salerno Boat Show 2020, Gallozzi: "Una sfida vinta" Si chiude la IV edizione dell'evento dedicato al mare e alle barche. Il bilancio del presidente

Il mondo della nautica in vetrina. Si chiude la quarta edizione del Salerno Boat Show, la manifestazione dedicata al mare e alle barche, fiore all'occhiello degli eventi dedicati alla filiera della nautica da diporto. "La quarta edizione di Salerno Boat Show - dichiara Agostino Gallozzi - si conclude con un bilancio doppiamente positivo. Il primo aspetto riguarda il comportamento dei visitatori che nei due ultimi fine settimana hanno scelto di venire al Marina d'Arechi. Un comportamento attento e responsabile, sempre pronto a rispettare le disposizioni anti-Covid, favorendo il lavoro degli addetti ai lavori e rendendo la manifestazione pienamente fruibile e sicura per tutto il pubblico presente. Il secondo aspetto concerne, invece, le caratteristiche più strettamente nautiche dell'iniziativa. Abbiamo ospitato imbarcazioni di vario genere, ma tutte di un eccelso livello stilistico e tecnico, ricevendo la conferma della grande attenzione che un pubblico sempre più vasto rivolge al mare e al diporto. Restiamo convinti che proprio questo esteso e variegato settore - dalla produzione e manutenzione delle imbarcazioni fino alle infrastrutture necessarie a cominciare dai porti turistici - sia in grado di recitare un ruolo molto rilevante per la ripresa e il consolidamento dell'economia meridionale." Una grande risorsa, per il presidente Gallozzi, per affrontare la crisi.

"Ma al di là di queste considerazioni il maggiore successo ha riguardato l’atmosfera che si è respirata, sia tra gli espositori che tra i visitatori: voglia di esserci, di ottimismo, di partecipazione, voglia di fare squadra, nella convinzione che assieme è possibile superare anche questi momenti così difficili.” Sottolinea Gallozzi.

I numeri della quarta edizione del Salerno Boat Show confermano il successo dell'evento. Complessivamente sono state esposte 118 barche, così suddivise: 38 fino a 10 metri, 33 fino a 13 metri, 28 fino a 16 metri, 15 fino a 20 metri, 4 oltre i 20 metri. Circa 90 gli espositori, di cui 43 provenienti da aree al di fuori della provincia di Salerno. Migliaia i visitatori che, nel rispetto delle normative anti-Covid, hanno preso parte all'evento.