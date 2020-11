Aeroporto, Napoli: "Sarà uno dei volani per ripresa economica" La soddisfazione del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli

"In un momento così difficile arriva un'ottima notizia che porterà un importante contributo economico ed occupazionale e contribuirà alla ripresa di tanti comparti a Salerno e provincia". Sono le prime parole di soddisfazione espresse dal sindaco di Salerrno, Vincenzo Napoli, in merito alla pronuncia da parte del Consiglio di Stato sull'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi.

"La positiva pronuncia del Consiglio di Stato consente, finalmente, di procedere ai lavori di allungamento della pista dell'Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. L'attesa decisione conferma la validità di tutto il procedimento amministrativo, sotto tutti gli aspetti ambientali, logistici ed economici. Adesso al lavoro, senza perdere un minuto, per completare questa opera strategica per Salerno, la Campania e l'Italia.

Questo scalo- aggiunge - integrato nel sistema aeroportuale campano realizzato dalla Regione Campania, sarà uno dei volani della ripresa economica del nostro territorio e più in generale dell'Italia nel comparto turistico, manifatturiero ed agroalimentare. È una fase tremenda, ma noi non ci facciamo abbattere e continuiamo a lavorare per le imprese, il lavoro, le famiglie"