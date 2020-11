Superbonus 110%, confronto con Banca Campania Centro Talk online per illustrare i vantaggi di una misura destinata alle famiglie ma anche alle imprese

Dopo il grande riscontro dell’approfondimento su StudioSi e le opportunità di sostegno allo studio e alla formazione tenutosi a fine settembre, ritornano i talk online di Banca Campania Centro. Il nuovo appuntamento, dal titolo “Superbonus 110%: un’occasione per famiglie e imprese”, è in programma venerdì 13 novembre, a partire dalle ore 10:30. Il talk, trasmesso in diretta sui canali social, rappresenterà l’occasione per fare chiarezza sull’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio alla presenza dei presidenti di ordini professionali ed esperti della Banca. I relatori, con un linguaggio semplice e comprensibile per tutti, approfondiranno gli aspetti più significativi legati al Superbonus rivolgendosi a famiglie, aziende e amministratori di condominio.

Il “Superbonus” eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica realizzati sugli edifici. Il talk online si aprirà con gli interventi del presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo e del direttore generale di Banca Campania Centro Fausto Salvati. Seguiranno gli interventi del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Michele Brigante, del Presidente Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano, del Presidente del Collegio provinciale dei Geometri di Salerno Felice Di Salvatore e del Responsabile dei Crediti Speciali di Banca Campania Centro Paolo Vitolo.

“Un momento di approfondimento importante per la comunità della Banca e per tutti i cittadini - sottolinea il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo -. Questa agevolazione è importante perché permette di intervenire sulla riqualificazione energetica degli immobili e consente, se vista in ottica di politiche attive per il territorio, di rigenerare le nostre città. Prosegue l’impegno di Banca Campania Centro, attraverso i nuovi strumenti digitali, nella corretta informazione e nel dialogo con il mondo delle professioni e dell’impresa”.

“Abbiamo deciso di organizzare questo talk a seguito delle numerose richieste ricevute di approfondimento sul tema nell’ottica di fornire un supporto costante a imprese e famiglie. Da qui l’idea di coinvolgere i presidenti degli ordini professionali che, rispetto al Superbonus, hanno un osservatorio privilegiato in grado di evidenziare vantaggi e criticità”, spiega il direttore di Banca Campania Centro Fausto Salvati.