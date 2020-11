Boom di visualizzazioni per il talk online "Superbonus 110%" Grande partecipazione per l'evento online di Banca Campania Centro: ecco tutte le opportunità

Boom di visualizzazioni per il talk online organizzato da Banca Campania Centro dal titolo “Superbonus 110%: un’occasione per famiglie e imprese”.

Un parterre di relatori composto da esperti della Banca e presidenti degli ordini professionali ha chiarito gli aspetti più significativi, i vantaggi e le opportunità relative all’agevolazione prevista nel Decreto Rilancio per la riqualificazione energetica degli edifici e per la rigenerazione delle città.

L’evento, trasmesso in diretta sui canali social di Banca Campania Centro, ha registrato un grande successo di pubblico e ha raccolto molti commenti da parte degli spettatori. Sono intervenuti il presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo, il direttore generale di Banca Campania Centro Fausto Salvati, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno Michele Brigante, il presidente del Collegio provinciale dei Geometri di Salerno Felice Di Salvatore, il responsabile Crediti Speciali Banca Campania Centro Paolo Vitolo, la responsabile Ufficio Tributario Gruppo Bancario ICCREA Rosaria De Michele.

“L’argomento di questo talk è molto sentito e attuale, perché l’architettura del Superbonus è complessa e richiede una precisa operatività – ha detto Catarozzo - Il settore edilizio è in una fase asfittica e il provvedimento è occasione per una ripresa e una boccata d’ossigeno grazie alle ristrutturazioni. L’attenzione all’ambiente è un elemento fondamentale di questa norma, perché accultura le persone e può portare alla nascita di startup attente ai temi del risparmio energetico”.

“Oggi parliamo di superbonus ed eco-sisma bonus dando la possibilità ad imprese e famiglie di ricevere spiegazioni su un tema complesso direttamente dalla voce degli esperti. La nostra banca vuole quindi informare e fare nello stesso tempo ricercando, di fatto, le migliori soluzioni possibili per le esigenze contingenti che, oggi più che mai, sono molteplici e varie”, ha detto Fausto Salvati.

“Dopo lo shock iniziale delle scadenze fissate troppo a breve termine, il governo è intervenuto con modifiche ai decreti attuativi, che in prospettiva faranno diventare strutturale l’iniziativa. Il gruppo di lavoro interministeriale che coinvolge Agenzie delle Entrate e Anci raccoglierà i quesiti dei cittadini e darà risposte certificate, proponendo modifiche che consentono di dare attuazione al provvedimento”, ha spiegato Michele Brigante.

“L’Ordine dei Commercialisti di Salerno mette a disposizione il servizio “Pronto 110%”, per dare risposte sicure rispetto a problematiche semplici, mentre per problematiche più complesse si procederà con lo strumento dell’interpello all’Agenzia delle Entrate. È consigliabile rivolgersi ai commercialisti per evitare problemi nel rilascio del certificato di conformità indispensabile a ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito previsti dal bonus” ha detto Salvatore Giordano. Felice Di Salvatore ricorda che “Il provvedimento agevola fabbricati di recente costruzione, mentre i fabbricati dei centri ante 1967 saranno in difficoltà, perciò la legge deve intervenire per sanare piccoli abusi”.

“Banca Campania Centro si è mossa su più fronti per garantire ai clienti di ottenere la cessione del credito e le necessarie coperture finanziarie a sostegno delle iniziative connesse a Superbonus 110% ed eco-sisma bonus” ha detto Paolo Vitolo. Rosaria De Michele ha sottolineato che “la novità di questo provvedimento è che lo Stato finanzia l’intera filiera senza coinvolgere la liquidità del privato. ICCREA ha messo a disposizione una piattaforma che semplifica la procedura per il cliente, lasciando gestire tutto alla banca una volta presentato il progetto.”