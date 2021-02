Cna dal Prefetto:formazione e controlli per gli autoriparatori "Un seminario formativo sulle problematiche ambientali destinato alle imprese e ai controllori"

Scoperta un'officina meccanica abusiva a Colliano: sequestri e sanzioni da parte dei carabinieri forestali. La Cna di Salerno plaude all’iniziativa. L’intervento dei militari arriva a pochi giorni dall’incontro tra il prefetto Russo e Giuseppe Bacco, presidente provinciale di Cna servizi alla comunità, la categoria produttiva dell’associazione dell’Artigianato che in questo settore unisce autoriparatori, elettrauti, centri di revisione, categoria spesso colpita da esose sanzioni che hanno spesso come oggetto gli adeguamenti ambientali e la gestione dei rifiuti.

"Sono 1643 i meccanici dell’automotive della provincia di Salerno che spesso sono imbrigliati nella burocrazia e diventano vittime di esose sanzioni. Un disagio gravoso soprattutto in questo periodo di grande fragilità economica dovuta al Covid19. - Si legge nella nota - occorrerebbe dare alle imprese ma anche ai controllori più informazioni e più tempo per regolarizzare la propria posizione, anziché sanzionare in maniera rigida."

“Non possiamo rimanere indifferenti - è stato il grido di allarme che ha lanciato Giuseppe Bacco -le pesanti sanzioni che stanno facendo al settore da parte di organi di controllo come Noe, Forestali sono l’ anticamera della chiusura definitiva di molte piccole imprese”. La Cna ha preparato un dossier, anche grazie al contributo tecnico dell' esperta in materia di rifiuti Rosanna Russo.

"Continuano ad essere colpite le imprese che aprono la saracinesca tutti i giorni e danno occupazione e sono spesso vittime anche di concorrenza sleale" ha aggiunto Bacco, sostenuto nel suo grido di protesta anche dal presidente della Cna di Salerno Lucio Ronca che ha fortemente voluto un confronto con il Prefetto Francesco Russo.

Il vertice degli uffici di Piazza Amendola ha immediatamente compreso la natura del problema ed ha assunto l’impegno di coadiuvare un incontro con le forze dell' ordine che si occupano dei controlli del settore. Al tavolo della discussione nella sede territoriale del governo di Piazza Amenfa, è emersa anche la necessità di organizzare un seminario formativo sulle problematiche ambientali destinato sia alle imprese che ai loro controllori.

In merito all' organizzazione del seminario la Cna di Salerno ha iniziato già ad interloquire con la Camera di Commercio che si è mostrata disponibile in quanto sono pervenute anche presso l' Ente camerale notevoli perplessità circa i controlli ambientali nell' automotive. La Cna di Salerno è l’unica associazione che si sta muovendo in difesa del settore dell'automotive. Oggi anche un incontro con il direttore della motorizzazione per fare luce sul tema dei collaudi periodici e sugli esami degli ispettori dei centri di revisione.

La Cna continua anche la sua battaglia contro l’abusivismo: è possibile segnalare situazioni irregolari all’indirizzo di posta elettronica Lottaabusivismo@cnasalerno.it