Confesercenti Vallo di Diano lavora per la ripartenza Continua l’impegno costante a sostegno delle imprese messo in campo durante la pandemia

Il direttore di Confesercenti Campania, Pasquale Giglio, su iniziativa della presidente di Si Imprese Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, ha incontrato i consulenti del lavoro del territorio, per una giornata di riflessioni sulle prossime iniziative da realizzare a sostegno delle piccole e medie imprese locali. Molti i professionisti valdianesi che hanno avuto l’occasione di dialogare con il direttore Giglio, nel corso di un evento programmato al Magic hotel di Atena Lucana, nel pieno rispetto delle norme anti covid. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto di quanto realizzato nel lungo periodo della pandemia, quando, tra chiusure e restrizioni, la Confesercenti non ha fatto mai mancare il proprio sostegno alle aziende del territorio, alle prese non solo con nuove regole da seguire ma anche con le problematiche derivate dalla crisi economica.

Ora, finalmente, si assiste alla graduale e necessaria ripartenza di tutte le attività dei vari settori commerciali, del turismo e dei servizi alla persona. Confesercenti Vallo di Diano, insieme a Confesercenti provinciale e regionale, sta dunque programmando nuove iniziative volte ad offrire ulteriore sostegno e supporto al tessuto economico locale e alle imprese che hanno maggiormente sentito il peso della pandemia. “Vogliamo iniziare a parlare di futuro - ha affermato la presidente Aquino -, di nuove proposte progettuali in grado di traghettare le imprese che hanno tanto sofferto verso un nuovo momento fatto di idee, di crescita e di sviluppo”.