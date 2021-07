Confesercenti Vallo di Diano: "Al fianco di cittadini e azienda anche d'estate" La Camera di Commercio chiude gli sportelli decentrati, resta aperto quello nel Vallo di Diano

Lo sportello Si Imprese Confesercenti Vallo di Diano resta al fianco dei cittadini e delle aziende anche per tutto il mese di luglio, continuando a offrire servizi e assistenza in tema di politiche attive per il lavoro. La Camera di Commercio di Salerno ha infatti diramato un avviso comunicando la chiusura estiva degli sportelli decentrati dell'Ente a Nocera Superiore, presso il

comune di Sala Consilina e a Vallo della Lucania, che resteranno chiusi fino al 3 settembre prossimo. Resta invece aperto lo sportello di Confesercenti Vallo di Diano. Per tutti coloro che avranno bisogno di consulenza e assistenza sui servizi camerali è dunque disponibile, per tutto il mese di luglio, lo sportello di Si Imprese Confesercenti Vallo di Diano, dove è possibile richiedere: visure camerali (ordinarie e storiche), certificati camerali, firme digitali – cns (smart card – token), visure protesti, schede persone, stampa di atti e bilanci, carte tachigrafiche aziendali e conducente e raccolta vidimazione carico e scarico rifiuti. Lo sportello in via San Sebastiano a Sala Consilina è raggiungibile anche all'email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o al sito internet www.impresealcentro.it.