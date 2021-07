Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi, De Luca: "Soddisfatti per l'avvio dei lavori" Per fine luglio partirà l'allungamento della pista

“Sono 250 milioni di euro gli investimenti complessivi per l'ampliamento dello scalo, di cui 40 milioni stanziati con il Decreto Sblocca Italia, 90 milioni dalla Regione Campania e 120 milioni da Gesac”, lo scrive in una nota l’onorevole Piero De Luca che aggiunge: “Altre risorse importanti sono destinate alle opere d’infrastrutturazione del territorio affinché l’aeroporto non diventi una cattedrale nel deserto. Di particolare rilievo sarà l’allungamento della metropolitana di Salerno fino all’aeroporto, per il quale sono già partiti gli interventi preliminari, grazie a 100 milioni di euro già stanziati, cui si aggiungono ulteriori 60 milioni del PNNR.



Stamani - continua Piero De Luca - con l'assessore regionale, Felice Casucci, il consigliere regionale, Luca Cascone, il CDA del Consorzio Aeroportuale, Sindaci e amministratori del territorio, abbiamo illustrato questo importante programma d’investimenti, che porterà fino a 6 milioni di passeggeri a regime, con uno sviluppo incredibile del turismo, dell'occupazione e dell'economia complessiva del territorio.



È un risultato che rivendichiamo tutti con orgoglio, e che premia l’impegno profuso anche in Parlamento. Le due interrogazioni, una petizione popolare presentata con il sostegno degli amministratori locali, sono stati mesi intensi in cui non siamo mai rimasti alla finestra a guardare l’evoluzione degli eventi, ma ci siamo impegnati concretamente.



Siamo alla vigilia di una vera e propria rivoluzione, che segnerà il futuro delle nostre comunità”, ha concluso il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.