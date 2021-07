Unioncamere, Piero De Luca: "Prete competente e di qualità" “Messaggio importante per il Sud”

"Un bel segnale e un messaggio importante di fiducia e di speranza per tutto il sistema Paese".

Così Piero De Luca, vice capogruppo del Partito democratico alla Camera dei Deputati, commenta l'elezione di Andrea Prete a nuovo presidente di Unioncamere. Piero De Luca, salernitano come Prete, rivolge al nuovo presidente dell'ente rappresentativo del sistema camerale italiano "il più grande in bocca al lupo" descrivendolo come "personalità di spessore, di qualità e di competenza che saprà sicuramente continuare il lavoro che ha portato avanti Sangalli prima di lui". Secondo Piero De Luca, "Prete saprà creare una collaborazione istituzionale anche virtuosa tra il mondo imprenditoriale che rappresenta e le istituzioni, alla vigilia di una fase storica molto importante per il rilancio del Paese. La sinergia, il confronto e un dialogo sempre positivo e fruttuoso tra il mondo delle imprese, la politica e le istituzioni sono decisivi per far rilanciare e crescere tutto il sistema Paese". Infine, l'elezione del presidente della Camera di Commercio di Salerno, secondo Piero De Luca, è anche "un segnale importante per il Mezzogiorno, perché consentirà di affrontare con entusiasmo e competenza tutti i temi legati allo sviluppo e al rilancio economico, industriale e produttivo del Mezzogiorno, consapevoli che, se non riparte il Sud, non riparte l'intero Paese".