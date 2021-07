Vertenza Whirlpool, anche i metalmeccanici salernitani in sciopero Astensione di due ore in tante aziende della provincia: "Stop ai licenziamenti, ora soluzioni"

Convinta adesione dei metalmeccanici a Salerno allo sciopero di due ore proclamato unitariamente dalla categoria. Le rsu delle realtà multinazionali e nazionali del territorio hanno organizzato, in prevalenza, l’articolazione delle 2 ore di sciopero alla fine di ogni turno.

Dalla Crow Imballaggi Italia di Nocera, alla Trivium Packaging Italy di Cava dè Tirreni, passando per Acciaierie d’Italia (ex Arcelor Mittal) a Salerno, alla Silgan White Cap di Battipaglia, l’adesione nei primi turni di lavoro ha toccato medie del 70% con punte, in alcuni stabilimenti, del 100% degli operai.

"Stiamo scioperando tutte e tutti per dire no ai licenziamenti, riformare gli ammortizzatori sociali e difendere l'occupazione - si legge nella nota a firma della Fiom Cgil Salerno -, ma anche per dare finalmente soluzioni concrete e positive alle crisi aziendali aperte, vincolare gli investimenti del Pnrr ad una occupazione stabile e ad un lavoro in salute e sicurezza. E' tempo di impedire alle multinazionali e ai fondi di investimento di speculare e distruggere l'industria e il lavoro", il monito del sindacato.