Confesercenti Salerno: ecco la nuova giunta del presidente provinciale Esposito Ieri la prima riunione: tante le progettualità all'ordine del giorno

Si è svolta ieri presso la Camera di Commercio di Salerno la prima riunione di presidenza della Confesercenti provinciale di Salerno, tutto il nutrito gruppo dirigente della Presidenza Provinciale ha partecipato con vivo interesse ai lavori programmati, tante le progettualità all'ordine del giorno della storica associazione datoriale Salernitana. Particolarmente importante è stata la presentazione, dopo i lunghi mesi del covid, del progetto dedicato allo shopping ed al marketplace per gli esercizi di vicinato e per gli esercizi commerciali tradizionali, i centri commerciali naturali digitali, uno strumento innovativo che grazie anche al cofinanziamento della Camera di Commercio di Salerno sarà presto a disposizione delle imprese di Salerno e provincia.

Anche la giunta provinciale si rinnova. Sono ben cinque gli innesti che si affiancheranno ai dirigenti riconfermati dalla passata giunta, tre donne coloreranno, assieme alla presidente cittadina di Sapri Gina Molinaro, i banchi della giunta Provinciale si tratta rispettivamente della imprenditrice del settore turistico Nicole Iuliani di Salerno città, della presidente degli operatori turistici di Agropoli Loredana Laureana e della presidente della Confesercenti città di Battipaglia Patrizia Melella; a dare peso alla giunta anche l'imprenditore di Pagani Davide Baldi presidente della Confesercenti Salerno Nord ed il commerciante e presidente della associazione commercianti di Vallo della Lucania

Gaspare Ruocco.

L'occasione è stata propizia anche per conferire un importante riconoscimento al presidente cittadino di Confesercenti Città di Cava De Tirreni già componente di Giunta Aldo Trezza eletto presidente vicario della Confesercenti provinciale di Salerno, succede al presidente Aldo Severino. La nuova Giunta voluta dal Presidente provinciale Raffaele Esposito riesce così a coprire in rappresentanza buona parte del tessuto economico e sociale salernitano. È stato il direttore Provinciale Pasquale Giglio coadiuvato degli uffici provinciali a garantire il corretto svolgimento dei lavori odierni.

"E' stata una presidenza a tratti emozionante - dichiara il Presidente Esposito - in questi mesi di forte criticità dettati dalla pandemia sanitaria ma anche economica e sociale abbiamo avuto la forza di rinnovarci e riqualificarci anche per gli aspetti della rappresentanza territoriale, con questi innesti di spessore culturale e professionale i nostri soci potranno contare su una maggiore e migliore fase di rappresentanza, tutela ed assistenza, i progetti di Confesercenti saranno sempre con al centro le esigenze delle piccole imprese dei servizi del turismo e del commercio salernitano a loro e per loro dedicheremo le attenzioni necessarie perché occorrerà lavorare per una vera e più attenta politica del sostegno per non lasciare nessuna impresa in sofferenza. Assicureremo alle nostre imprese anche supporto per le politiche attive del lavoro e consulenza specializzata attraverso una nuova

rete di servizi, dal credito alla formazione passando per le convenzioni nazionali. A breve - conclude il presidente Esposito - lavoreremo per rafforzare la rete del coordinamento provinciale per le rappresentanze dei settori turismo, commercio e servizi."

Ecco i componenti di Giunta:

Raffaele Esposito, Pasquale Giglio, Donato Santimone, Ciro Aniello Pietrofesa, Davide Baldi, Gaspare Ruocco, Aldo Trezza, Aldo Severino, Josè Antonio Pomarico, Patrizia Melella, Loredana Laureana, Nicole Iuliani, Gina Molinaro.